NBA: Hartenstein und Clippers schlagen Magic und starken Franz Wagner

Die Magic kassierten damit die 40. Saisonniederlage, im Osten liegen sie auf dem letzten Platz. Besonders bitter ist die Niederlage, weil sie vermeidbar gewesen wäre. Am Ende des dritten Viertels lagen sie mit 78:76 vorne - erst zum zehnten Mal in der laufenden Spielzeit gingen sie mit einem Vorsprung in den Schluss-Abschnitt.