NBA: Ungeimpfter Irving gibt Saisondebüt - Schröder kassiert Niederlage

"Oh Mann, das war unglaublich", sagte Irving, der aufgrund der New Yorker Impfvorschriften unter anderem keine Heimspiele in Brooklyn bestreiten darf: "Die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht ideal. Aber wir werden uns durchkämpfen und alles tun, was wir können, um zusammenzuhalten." Erst kürzlich hatten sich die Nets nach großen Corona-Problemen im Team dafür entschieden, dass es sich lohnen würde, Irving in "Teilzeit" auf dem Platz zu haben.