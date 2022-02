Doncic überragt: Vierter Sieg in Folge für Dallas - Houston weiter abgeschlagen

Der künftige Klub von Dennis Schröder verlor beim 120:139 gegen die Toronto Raptors sein viertes Spiel in Folge und das 40. in dieser Saison. Wie in der Nacht zu Freitag bekannt wurde, wird Schröder nach Houston getradet und tauscht mit Daniel Theis die Teams. Während der Point Guard künftig für Houston aufläuft, kehrt Theis zu den Boston Celtics zurück. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)