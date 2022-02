Kleber mit Saisonbestwert für Dallas: „Nie locker lassen“

"Man darf sich in der NBA nie zurücklehnen, sie haben wirklich einen Haufen talentierter Scorer und das gezeigt", sagte Kleber zum Spiel, in dem es am Ende für die Mavericks noch einmal eng wurde. "Wir hatten schon schlimme Niederlagen nach hohen Führungen, man muss den Gegner respektieren und darf nie locker lassen. Insgesamt haben wir uns etwas zu sehr auf die Offensive verlassen." Dallas führte zwischenzeitlich mit 24 Punkten.