NBA: Dennis Schröder erzählt kuriose Anekdote zu Treffen mit Jérôme Boateng

Der 28-Jährige, der NBA vor einigen Wochen von den Boston Celtics zu den Houston Rockets getradet wurde, lebt in den USA. Dennoch ist er zwischendurch zu Besuch in Deutschland. Am Wochenende verfolgte er das Pokalhalbfinale der Löwen Braunschweig, wo er seit 2020 Gesellschafter ist. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)