NBA: Dennis Schröder verpasst knapp erstes Triple-Double

Mit elf Punkten, zehn Assists und acht Rebounds verpasste der 28 Jahre alte Schröder das erste Triple Double seiner Karriere, also zweistellige Werte in drei der fünf Hauptstatistiken (dazu gehören noch Blocks und Steals), knapp. Abseits davon erwischte der Ex-Braunschweiger, der sich für einen lukrativen neuen Vertrag präsentieren will, keinen guten Tag und traf nur vier seiner 15 Würfe aus dem Feld. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)