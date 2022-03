1336 NBA-Siege: Rekord für Trainer-Legende Popovich

NBA-Commissioner Adam Silver würdigte den Nationaltrainer, der die USA bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr zu Gold führte: „Seine Führung und seine unerschütterliche Hingabe für das Spiel werden von Generationen von Spielern und Trainern bewundert. Glückwunsch an Coach Pop für die neueste Errungenschaft in seiner legendären Karriere.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)