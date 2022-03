60 Punkte: Umstrittener NBA-Star Irving mit Karrierehöchstwert

Irving sorgte wegen seiner Haltung zur Corona-Impfung immer wieder für Kontroversen. Da er die Impfung verweigert, hatte er den Saisonstart verpasst und lief Anfang Januar erstmals für die Nets in dieser Spielzeit auf. Wegen der Regularien in New York darf Irving immer noch keine Heimspiele bestreiten. Erst am Tag vor seiner 60-Punkte-Gala war Brooklyn mit einer Geldstrafe über 50.000 US-Dollar belegt worden, weil sich Irving am Sonntag beim Heimspiel gegen die New York Knicks in der Kabine aufgehalten hatte.