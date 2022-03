Irving vor Heimdebüt: Impfpflicht soll in New York fallen

Die Impflicht für Profisportler in New York City soll noch am Donnerstag fallen. Damit könnte Basketballstar Kyrie Irving am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison in einem Heimspiel für die Brookyln Nets auflaufen. Der NBA-Champion von 2016 hat als Impfgegner bislang auf die Corona-Spritze verzichtet.