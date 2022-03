NBA: Kyrie Irving mit Rekord-Show nach Impf-Strafe

„Er war unglaublich“, schwärmte Nets-Trainer Steve Nash, einst selbst ein begnadeter Point Guard in der NBA: „Gefühlt hatte er in den ersten 12 Minuten so viele Highlights wie ich in meiner gesamten Karriere. Es ist etwas besonderes, ihn Abend für Abend zu sehen - an solchen Tagen wie heute umso mehr, wenn er alles unter Kontrolle hat. Es ist ein Genuss, das aus nächster Nähe zu sehen und ein Teil davon zu sein.“