Peinlicher NBA-Tiefpunkt für LeBron James: Lakers verlieren alle Spiele gegen Clippers

Zuvor war dies den Clippers seit ihrem Umzug aus Buffalo nach Kalifornien im Jahr 1978 (ursprünglich nach San Diego) nur einmal gelungen: In der Spielzeit 2012/13, als die Clippers ihre bis dahin erfolgreichste Zeit in der NBA hatten, gab es gegen Kobe Bryant und Co. ebenfalls vier Siege - während LeBron James noch beim damaligen Meister-Team Miami Heat aktiv war.