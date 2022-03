NBA: Wagner führt Orlando in den letzten Sekunden zum Sieg

Wagner besiegelte die Niederlage der Warriors mit drei verwandelten Freiwürfen und einem Dunk in den letzten Sekunden der Partie. Insgesamt kam der 20-Jährige in rund 30 Minuten Spielzeit auf 18 Punkte und drei Assists, sein älterer Bruder Moritz steuerte in 15 Minuten sieben Punkte, vier Rebounds und einen Assist bei.