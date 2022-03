Schröder fügt Lakers nächste Pleite zu

Einen gebrauchten Abend erlebten auch die Dallas Mavericks von Maximilian Kleber (2 Punkte), die nach zuvor sechs Siegen in Serie eine empfindliche 77:107-Niederlage gegen die New York Knicks kassierten. Deutlich besser lief es für die Boston Celtics mit Daniel Theis (2 Punkte), die mit einem 115:101 bei den Charlotte Hornets ihren vierten Sieg in Folge einfuhren.