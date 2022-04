Dreier-Spezialist Kleber sichert Ausgleich für Dallas

Dreier-Spezialist Maxi Kleber hat den Dallas Mavericks den Ausgleich in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert. Nach der 93:99-Auftaktniederlage gegen die Utah Jazz gewann die Texaner Spiel zwei ebenfalls in eigener Halle 110:104 und stellten die Serie „best of seven“ auf 1:1. Die Mavs mussten dabei auch in der Nacht zum Dienstag auf ihren an der Wade verletzten slowenischen Topstar Luka Doncic verzichten.