Medien: Hollatz meldet für NBA-Draft

Hollatz feierte Anfang 2021 sein Debüt im Trikot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) und überzeugte zuletzt in den WM-Qualifikationsduellen gegen Israel. Auch in der BBL liefert Hollatz immer wieder starke Werte ab. In der laufenden Saison gelangen ihm bislang im Schnitt acht Punkte und 5,5 Assists.