NBA: Bostons Smart "Verteidiger der Jahres"

In der Geschichte der Celtics war zuvor erst ein Spieler als Verteidiger des Jahres ausgezeichnet worden: Kevin Garnett im Jahr 2008. „Ich bin stolz auf diesen Award und darauf, in einem Atemzug mit meinen Vorgängern genannt zu werden“, sagte Marcus Smart. Überbringer der guten Nachricht bei der Zeremonie in der Trainingshalle der Celtics war der inzwischen zurückgetretene Gary Payton. „Das war wunderbar, er war ein Idol für die Guards. Er hat gezeigt, dass man es schaffen kann“, sagte Smart.