NBA: Bucks auf Kurs - Suns straucheln

Titelverteidiger Milwaukee Bucks steht in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo setzte sich am Sonntag mit 119:95 bei den Chicago Bulls durch und führt in der „best of seven“-Serie nun mit 3:1. Beim Heimspiel am Mittwoch können die Bucks den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.