NBA: Erneute Protestaktion bei Spiel der Timberwolves

Eine erneute Protestaktion hat in der NBA-Partie zwischen den Memphis Grizzlies und den Minnesota Timberwolves eine Spielunterbrechung erzwungen. Im zweiten Viertel kettete sich eine 19-jährige Frau an eine der Korbanlagen im FedExForum in Memphis. Sicherheitskräfte knackten die Kette und brachten die Frau aus der Halle, anschließend wurde sie festgenommen.