NBA: Kleber folgt Theis in nächste Play-off-Runde

Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks die zweite Runde der NBA-Play-offs erreicht. Die Texaner gewannen in der nordamerikanischen Profiliga auch Spiel sechs bei den Utah Jazz 98:96 und setzten sich damit in der Serie „best of seven“ mit 4:2 durch. Kleber erzielte sieben Punkte und holte sechs Rebounds. Zuvor hatte bereits Nationalmannschaftskollege Daniel Theis mit den Boston Celtics (4:0 gegen Brooklyn Nets) das Conference-Halbfinale erreicht.