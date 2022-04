NBA: Spektakulärer Auftaktsieg für Theis und Boston

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind dank eines Treffers in der allerletzten Sekunde erfolgreich in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA gestartet. Superstar Jayson Tatum traf zum Auftakt der „best of seven“-Serie nach einem spektakulären Spielzug mit der Schlusssirene zum 115:114 gegen die Brooklyn Nets. Theis kam in der hitzigen Begegnung auf vier Punkte.