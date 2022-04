NBA: Starker Theis holt mit Celtics nächsten Sieg

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben auch ihr zweites Spiel in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA gewonnen. Der Rekordmeister besiegte die Brooklyn Nets dank einer starken zweiten Hälfte mit 114:107 und führt in der „best of seven“-Serie nun mit 2:0. Theis stand eine gute halbe Stunde auf dem Parkett und kam auf 15 Punkte und sechs Rebounds.