14 Punkte, erster Sieg: Kleber verkürzt mit den Mavericks

14 Punkte, erster Sieg: Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks in den NBA-Play-offs einen ganz wichtigen Erfolg errungen. Die Texaner besiegten die Phoenix Suns im dritten Viertelfinalspiel auch dank einer guten Vorstellung von Kleber mit 103:94 und verkürzten nach zwei Niederlagen zum Auftakt auf 1:2. Vier Siege sind nötig für den Einzug in die Conference Finals. Spiel vier der Serie steigt am Sonntagabend.