Dämpfer für Dallas: Kleber und Co. verlieren gegen die Warriors

Drei Tage nach der Galavorstellung im entscheidenden Match gegen die Phoenix Suns (123:90) erwischten die Mavs um ihren angeschlagenen Superstar Luka Doncic (Schulterprobleme) einen gebrauchten Tag und lagen von Beginn an zurück. Doncic (20 Punkte) und Co. versenkten zusammen gerade einmal 31 ihrer 86 Wurfversuche aus dem Feld. Auch Abwehrspezialist Kleber konnte dem Spiel von Dallas in den knapp 20 Minuten Einsatzzeit nicht seinen Stempel aufdrücken (3 Punkten, 3 Rebounds).