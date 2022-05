NBA: Jokic erneut zum MVP gewählt

Jokic, der in dieser Saison für die bereits ausgeschiedenen Nuggets durchschnittlich 27,1 Punkte pro Spiel gemacht, 13,8 Rebounds geholt und 7,9 Vorlagen gegeben hatte, ist der 15. Spieler in der Geschichte der NBA, der mehrere MVP-Auszeichnungen gewonnen hat. Zuletzt war dieses Kunststück Antetokounmpo gelungen, der die Auszeichnung in den Jahren 2019 und 2020 abgeräumt hatte.