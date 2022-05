NBA: Kleber und Mavs verhindern frühes Aus

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und seine Dallas Mavericks haben ein frühes Aus im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA verhindert. Die Texaner gewannen Spiel vier gegen die Golden State Warriors mit 119:109 und verkürzten in der Best-of-seven-Serie auf 1:3. Das fünfte Spiel findet am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco statt.