NBA: Klebers Mavs erzwingen Spiel 7 - Miami weiter

Ausgleich geschafft, der Titeltraum lebt: Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber hat im Kampf um den Halbfinaleinzug in den NBA-Play-offs mit seinen Dallas Mavericks ein entscheidendes Spiel 7 erzwungen. Die Texaner besiegten die Phoenix Suns in eigener Halle mit 113:86 und glichen in der hoch spannenden Serie zum 3:3 aus.