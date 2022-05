NBA-Play-offs: Warriors gewinnen in Memphis

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics waren zuvor mit einer Niederlage ins Viertelfinale gestartet. Der Rekordmeister unterlag in eigener Halle in Spiel eins der Best-of-Seven-Serie gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit 89:101. Theis kam dabei von der Bank und verbuchte in gut vier Minuten Einsatzzeit zwei Punkte sowie zwei Rebounds.