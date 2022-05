NBA: Theis und Celtics schlagen zurück

Theis kam in gut sechs Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte, den Großteil der Last trugen andere. Marcus Smart, der das erste Duell noch verpasst hatte, war mit 24 Punkten, neun Rebounds und zwölf Assists der überragende Mann. Al Horford (10 Punkte) war zudem aus dem Corona-Protokoll zurückgekehrt. Spiel drei folgt in der Nacht zum Sonntag.