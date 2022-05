NBA: Theis und seinen Celtics droht das Aus

Trotz eines starken Kurzauftritts des deutschen Nationalspielers Daniel Theis stehen die Boston Celtic in den NBA-Play-offs vor dem Aus. Der Rekordmeister unterlag dem Titelverteidiger Milwaukee Bucks in eigener Halle mit 107:110 und liegt in der Serie nun 2:3 zurück. Theis, der zuletzt nicht überzeugt hatte, stand elf Minuten auf dem Parkett und erzielte elf Punkte.