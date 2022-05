NBA: Überragender Luka Doncic beendet Fluch mit den Dallas Mavericks

Diesen Punkt hob auch Mavs-Coach Jason Kidd hervor. „Das ist ein Verdienst dieser Gruppe in der Umkleidekabine“, sagte der 49-Jährige, der Mitglied der 2011er Meistermannschaft war. Zudem hoffe er, dass nach diesem Erfolg eine Last von Doncic‘ Schulter abgefallen sei. In dessen vierter Saison steht der 23-Jährige endlich in den Conference-Semifinals.