NBA-Hammertrade: Werden Atlanta Hawks mit neuem Traumduo zur Großmacht?

In der vergangenen Spielzeit hatten die Atlanta Hawks mit dem klaren 1:4-Erstrundenaus gegen die Miami Heat nur einen Kurzauftritt in den Playoffs. Im Jahr zuvor stürmte das junge Team um Superstar Trae Young bis in das Finale der Eastern Conference. Erst dort war gegen den späteren Champion Milwaukee Bucks mit 2:4 in der Serie Schluss.