Superstar LeBron James kritisiert Verhalten der USA im Fall von Brittney Griner

Später ordnete James seine Worte via Twitter ein: "Mein Kommentar bei "The Shop" bezüglich Brittney Griner war keine Kritik an unserem schönen Land", schrieb der 37-Jährige: "Ich habe einfach nur gesagt, wie sie sich wahrscheinlich emotional fühlt, zusammen mit so vielen anderen Emotionen und Gedanken - in diesem Käfig, in dem sie seit über 100 Tagen ist. Lange Rede kurzer Sinn: #BringHerHome. (Bringt sie nach Hause/d.Red.)"