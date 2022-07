NBA: Ex-Superstar Dwight Howard plant verblüffenden Wechsel - zu WWE!

Howard nahm am Donnerstag an einem Tryout teil, das WWE vor der Großveranstaltung SummerSlam in Nashville veranstaltete. Er griff zum Mikro und hielt eine für Wrestler übliche, selbstbeweihräucherende Promo-Ansprache, in der er den Charakter „Sho‘nuff“ aus dem Achtziger-Jahre-Film „The Last Dragon“ imitierte.