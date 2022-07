NBA: Fauler Deal zwischen James Harden und den 76ers? Liga ermittelt

Ermittler der Liga werten nun unter anderem Mailverkehr und Telefondaten der 76ers-Mitarbeiter aus, um herauszufinden, ob sich der Verdacht darin bestätigt - und ob Harden und/oder seine Kollegen bereits vor Beginn der Free Agency am 30. Juni kontaktiert worden waren. Was ebenfalls verboten wäre. Dass Harden seine Option verstreichen lassen würde, war bereits am 29. Juni an die Öffentlichkeit gesickert - ebenfalls durch ESPN-Reporter Wojnarowski.