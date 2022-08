Fotos vom Unfallort: Bryant-Witwe erhält Millionensumme

Los Angeles (SID) - Der Verwaltungsbezirk Los Angeles muss Kobe Bryants Witwe und einem Nebenkläger 31 Millionen Dollar Schadensersatz für Fotos zahlen, die im Januar 2020 am Unglücksort des Hubschrauberabsturzes aufgenommen worden waren. Dies ordnete das Gericht am Mittwoch an. Die Stellvertreter des Sheriffs und Feuerwehrleute hatten seinerzeit Bilder am Unfallort gemacht, darunter die verstümmelten Überreste der Basketball-Legende der Los Angeles Lakers und seiner 13-jährigen Tochter Gianna.