Nach Mega-Zoff! NBA-Star rechnet mit seinem Ex-Team ab

„Es waren dunkle Zeiten für mich“, gestand Simmons im Podcast The Old Man and the Three von J.J. Redick. „Ich wollte zurückkommen und mir wurden all diese Dinge an den Kopf geworfen, was nicht sehr hilfreich war. Dabei war es das, was ich gebraucht habe: Hilfe.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)