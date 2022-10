Dallas-Profi Kleber: "Teams kommen, um uns zu schlagen"

Waren die Mavericks in der Vorsaison erst in den Conference Finals, sozusagen dem Halbfinale, am späteren Meister Golden State Warriors gescheitert, lechzen sie diesmal nach mehr. Natürlich, so Kleber, wolle Dallas die wieder in die Play-offs: "Und dann muss man einfach Serie für Serie abwarten." In der Nacht zum kommenden Donnerstag (4.00 Uhr) reisen die Mavs zum Auftakt zu den Phoenix Suns.