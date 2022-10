Knoten geplatzt: Erster Sieg für Wagner und Orlando

Schwacher Trost für LeBron James: Der Starspieler der Lakers erreichte zum 1135. Mal die 20-Punkte-Grenze und löste Karl Malone (1134) in der ewigen NBA-Bestenliste als Nummer eins ab. James, der zum ersten Mal in seiner Karriere mit fünf Pleiten gestartet ist, erzielte in Minneapolis 28 Punkte.