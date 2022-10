NBA: Dallas und Kleber verlieren in New Orleans

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks kommen in der NBA noch nicht ins Rollen. Bei den New Orleans Pelicans verloren die Texaner in der Nacht zu Mittwoch mit 111:113 und stehen bei einem Sieg und zwei Niederlagen. Während Kleber sieben Punkte und fünf Rebounds verbuchte, half Dallas auch das Double-Double von Superstar Luka Doncic nicht (37 Punkte/11 Rebounds).