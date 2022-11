NBA: Bizarrer Leiter-Vorfall um Superstar Giannis Antetokounmpo

Während Antetokounmpo danach an der Linie stand und an seinem Wurf arbeitete, knüpfte ihm Sixers-Center Montrezl Harrell zunächst den Ball ab und gab ihn nicht wieder her. Er war über den Griechen verärgert, weil er ihn an davon abgehalten hat, selbst sein „Post-Game-Work“ zu machen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA).