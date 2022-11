NBA: LeBron James unterstützt Kyrie Irving nach seiner Suspendierung - "Er sollte spielen können"

In seiner ersten öffentlichen Äußerung zu Irvings Antisemitismus-Skandal schien James‘ Meinung über Irving noch anders auszusehen, weshalb viele Fans seinen neusten Post als heuchlerisch betiteln. „Ich dulde keinen Hass. Egal welcher Art, egal welcher Rasse... Was Kyrie getan hat, hat vielen Menschen Schaden zugefügt... Ich respektiere das nicht“, schrieb der viermalige Champion in seinem ersten Statement.