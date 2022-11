NBA: Nächste Wagner-Pleite - Nets verlieren nach Nash-Aus

„Ich bin von meinem Nickerchen aufgewacht und sah es auf ESPN“, sagte Durant. „Ich war schockiert. Man ist immer schockiert, wenn so etwas passiert, aber in der NBA ist das normal.“ Man könne nicht all zuviel darüber nachdenken, „aber es war heute ein bisschen in meinem Kopf.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)