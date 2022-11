NBA: Schiri-Eklat überschattet Doncic-Gala - Warriors historisch schlecht

Auch Jason Kidd hat sich nach dem Spiel zu dem Vorfall geäußert. „Das ist schwierig. Ich muss mit Spencer (Dinwiddie, Anm. d. Red.) sprechen“, sagte der Mavs-Coach. „Wenn man sich Tony (Brothers, Anm. d. Red.) ansieht und was er in dieser Liga geleistet hat, ist er sehr beliebt und einer der besten, die wir haben. Wir werden sehen, was hier passiert ist, und mit Spencer reden und herausfinden, was genau passiert ist. Das ist ein heikles Thema.“