Franz Wagner glaubt an Turnaround mit Orlando Magic

Der Nationalspieler, der am Montag beim 102:109 von Orlando gegen die Milwaukee Bucks mit 25 Punkten bester Werfer seines Teams war, macht für die neun Niederlagen in Folge verschiedene Gründe aus. "Wir haben immer wieder viele Verletzungen und dadurch neue Leute im Line-Up. So ist es für ein junges Team schwierig, Konstanz herzustellen", sagte er.