NBA: Orlando mit Wagner-Brüdern beendet Pleiten-Serie

Der Braunschweiger Schröder war mit 18 Punkte, fünf Rebounds und drei Assists erfolgreichster Spieler aufseiten der Gäste. Es war die zweite Niederlage in Folge für die Lakers, die in der Pacific Division nur den fünften und letzten Platz einnehmen. Orlando ist in der Southeast Division ebenfalls abgeschlagen Fünfter und Letzter.