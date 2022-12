NBA: Wagner-Brüder und Magic weiter on fire

Die talentierten Magic feierten damit zum ersten Mal seit 2019 sechs Siege in Serie, nachdem sie zuvor neunmal in Folge verloren hatten. Beide Wagner-Brüder standen in der Startaufstellung und zeigten eine solide Leistung. Franz, der knapp zwei Minuten vor Schluss einen wichtigen Dreier versenkte, kam auf zwölf Punkte und sechs Rebounds - Moritz sicherte den Sieg spät an der Freiwurflinie und steuerte elf Punkte und fünf Rebounds bei.