51 Punkte: Doncic führt Mavericks zum Sieg

Ausnahmekönner Luka Doncic hat die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer erneut starken Leistung zum sechsten Sieg in Folge geführt. Doncic glänzte beim knappen 126:125-Erfolg bei den San Antonio Spurs mit 51 Punkten, neun Assists und sechs Rebounds. Dallas steht mit nun 21 Siegen auf Platz vier in der Western Conference.