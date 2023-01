Hartenstein verliert mit Knicks

Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks die zweite Niederlage in Folge in der NBA kassiert. Das Team des Nationalspielers unterlag den Washington Wizards 105:116. Der 24 Jahre alte Center blieb mit vier Punkten und vier Rebounds in knapp 13 Minuten Spielzeit unauffällig. Durch den Misserfolg geraten die Knicks im Rennen um die Play-offs wieder etwas mehr unter Druck.