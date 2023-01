NBA: Celtics siegen weiter - Curry mit spektakulärem Treffer

Die Boston Celtics haben ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Angeführt von Jayson Tatum setzte sich der Tabellenführer der Eastern Conference im Duell der letztjährigen Finalisten gegen die Golden State Warriors mit 121:118 nach Verlängerung durch. Für die Celtics war es der achte Sieg in Folge, insgesamt gewann der Rekordmeister bislang 34 Mal in dieser Saison, so oft wie kein anderes Team.