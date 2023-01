NBA: Er ist die Lebensversicherung des schwankenden Meisters

Bleibt für die Warriors zu hoffen, dass Thompson diese Form lange konservieren kann. Curry wird am 7. Januar erneut untersucht und laut Kerr ist das Team optimistisch. Einen Tag vor Silvester bestätigte er in der Radiosendung Damon and Ratto, dass die Rückkehr des Superstars immer näher rückt. „Er macht eine Menge gute Arbeit, er kommt wirklich gut voran und alles macht Fortschritte.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)